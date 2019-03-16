Пчеловодство в Хабаровском районе собираются поставить на промышленные рельсы

СЕГОДНЯ 10:09 2019-03-16T10:09:57+03:00

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В Хабаровском районе собираются развивать промышленное пчеловодство. На сегодняшний день это направление в муниципальном образовании совсем не развито. Производством меда занимаются только пчеловоды-любители в личных подсобных и фермерских хозяйствах, которых в районе более 100.

- На развитие этой отрасли предусмотрены субсидии. Так, в 2018 году 10 пчеловодов получили финансовую поддержку в общей сложности на 300 тысяч рублей. В 2017 году один из фермеров получил краевой грант в полтора миллиона рублей на создание и развитие пчеловодческого хозяйства. Тем не менее, говорить о целенаправленной и системной поддержке пчеловодства в крае на сегодняшний день сложно, - рассказали в администрации Хабаровского района.

Чтобы дать толчок развитию отрасли, решили создавать сельхозкооперативы, разработать специальные программы поддержки, выработать меры по сохранению медоносных деревьев, пропагандировать применение меда в рационе питания школьников и детсадовцев.

ИСТОЧНИК KP.RU