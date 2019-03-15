СЕГОДНЯ 10:17 2019-03-15T10:40:29+03:00

До этого предложения собирали и обсуждали их с жителями региона

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В Хабаровском крае обобщили предложения для Национальной программы по развитию ДФО. Сводный документ формировали в течение последнего месяца, а до этого прошли активные обсуждения на общественных советах.

Как отметили в пресс-службе правительства края, участие в обсуждениях приняли 23,5 тысячи человек, на сайт дв2025.рф поступило более 73 тысяч предложений. Среди самых популярных - снижение налоговых ставок и страховых взносов, тарифов на тепло и энергию, установление «налоговых каникул» для малого и среднего бизнеса. Кроме того, жители региона рассказывали об обучении кадров рабочих профессий для производств и восстановления промышленных предприятий.

В частности, население высказывалось по поводу снижения стоимости авиаперевозок и перелетов из ДФО в центральную часть страны, увеличения субсидирования стоимости билетов на рейсы местного сообщения, развития малой авиации.

Отметим, что депутаты Законодательной думы Хабаровского края предварительно одобрили проект постановления, в который включены обобщенные предложения. Его еще будут дорабатывать, а после отправят в Минвостокразвития. До сентября документ попадет в руки президента России.

ИСТОЧНИК KP.RU