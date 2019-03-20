2019-03-20T04:58:18+03:00
Общество

Полуголые девицы на баннере снова в центре внимания хабаровских антимонопольщиков

Специалисты УФАС хотят узнать мнение горожан о рекламе нижнего белья
Ольга КИВА
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Полуголые девицы на баннере снова в центре внимания хабаровских антимонопольщиков ФОТО: УФАС по Хабаровскому краюПолуголые девицы на баннере снова в центре внимания хабаровских антимонопольщиков ФОТО: УФАС по Хабаровскому краю
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Реклама нижнего белья снова попала в поле зрения хабаровских антимонопольщиков. Баннер, из-за которого на этот раз разгорелся спор, один из хабаровских магазинов разместил в центре города. Мнения по поводу креатива разделились. Одни считают, что полуголые девицы ассоциируются с непристойностью, другие относятся к такой рекламе нейтрально.

- Чтобы принять взвешенное решение о том убрать баннер или оставить, специалистам необходимо получить обратную связь от жителей краевой столицы. Все, что от горожан требуется, это ответить на три вопроса. Свои мнения можно присылать на электронную почту ведомства to27@fas.gov.ru или через аккаунт на сайте ведомства, - прокомментировали в пресс-службе УФАС по Хабаровскому краю.

Пожалуйста, посмотрите на изображение рекламы и ответьте:

- Содержатся ли в рекламе непристойные образы?

- Содержатся ли в рекламе оскорбительные образы?

- Являются ли образы непристойными с учетом доступности восприятия данных образов несовершеннолетними детьми?

ИСТОЧНИК KP.RU

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