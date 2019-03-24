Программированию и разработке приложений дополненной реальности научат школьников в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 09:50 2019-03-24T09:50:12+03:00

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Десять новых дополнительных общеобразовательных программ по освоению информационных технологий внедрят в Хабаровском крае уже в этом году. Это станет возможным благодаря открытию центра цифрового образования, который появится в региональной столице.

Площадкой для «IT-куба» будет служить Региональный модельный центр дополнительного образования детей (РМЦ). Стоимость - 12 миллионов рублей, которые будут выделены из бюджета страны. В центре появится лаборатории, лекторий, коворкинг, шахматная гостиная образовательные и другие пространства.

- Работа с детьми в центре цифрового образования предполагает несколько направлений, в том числе программирование на Python, основа программирования на Java, разработка VR/AR-приложений, системное администрирование, - сказала Виктория Доровская, генеральный директор РМЦ.

Она добавила, что ежегодно в «IT-кубе» смогут заниматься 400-600 детей и подростков от пяти до 18 лет. И все это, как сообщили в пресс-пресс-службе правительства Хабаровского края, абсолютно бесплатно.

Основная задача создания центра цифрового образования - вовлечь молодежь в IT-творчество.

ИСТОЧНИК KP.RU