2019-03-25T06:43:15+03:00
Происшествия

Детдомовец с отверткой не успел сбежать из взломанного магазина в Комсомольске

В павильоне выломали рольставни, разбили стеклопакет
Ольга КИВА
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Детдомовец с отверткой не успел сбежать из взломанного магазина в Комсомольске ФОТО: Росгвардия Хабаровского краяДетдомовец с отверткой не успел сбежать из взломанного магазина в Комсомольске ФОТО: Росгвардия Хабаровского края
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Ночью в одном из магазинов города Юности сработала сигнализация. Причиной тому стало незаконное проникновение внутрь павильона двух молодых людей. По предварительной информации, юноши взломали помещение, начали хозяйничать там, а когда приехал наряд вневедомственной охраны, они дали деру.

- Прибывшие росгвардейцы в свете фар увидели, что в окне магазина выломаны рольставни и разбит стеклопакет. От здания убегали двое подозреваемых, которые попытались скрыться в темных дворах. Одного из парней удалось задержать и сопроводить в дежурную часть, - рассказали в пресс-службе Росгвардии Хабаровского края.

В полицию доставили 16-летнего воспитанника детского дома. Во время досмотра у него обнаружили резиновую маску, отвертку и перчатки. Второго участника ночных событий оперативники поймали в тот же день, но чуть позже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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