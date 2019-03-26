Во всех квартирах в Хабаровском крае есть чужое имущество
Во всех квартирах Хабаровска есть имущество, которое не принадлежит собственникам. Речь идет об элементах системы водоснабжения, которые находятся внутри квартир, но при этом по закону являются общедомовым имуществом.
- Владельцы жилья обязаны впускать рабочих, которым нужно, например, заменить или проверить стояк или трубу. К сожалению, на практике ремонтники не могут попасть к объекту из-за того, что жильцы не желают пускать их внутрь. Порой это объясняется просто – не хотят портить интерьер, снова оголять прикрытые трубы или менять их расположение, - рассказали в пресс-службе НО «Хабаровский краевой фонд капитального ремонта».
По правилам, если 50 процентов жильцов многоквартирника отказываются пускать рабочих, то ремонта не будет вовсе. Это в свою очередь влечет различные технические проблемы вплоть до возникновения аварий, а также завышенные счета в квитанциях за тепло и водоснабжение.
Например, в двух смежных квартирах может быть разная комнатная температура, а счет за потребленное тепло получался астрономическим. В суде на Камчатке разбирали подобную ситуацию. Истцами были собственники дома, которые сами же отказались пускать рабочих и не дали провести ремонт. Они требовали пересчитать расходы и вернуть излишне уплаченные деньги. Этого они не смогли добиться - служители Фемиды встали на сторону ответчика.
Жителей края убедительно просят серьезно относиться к визитам рабочих и не ставить личное благо выше общественного. Вовремя отремонтированная система водоснабжения – это залог безопасной и комфортной жизни.
ИСТОЧНИК KP.RU