2019-03-26T06:40:29+03:00
Общество

Во всех квартирах в Хабаровском крае есть чужое имущество

Собственников призывают серьезнее относиться к визитам рабочих, ремонтирующих системы водоснабжения
Ольга КИВА
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Во всех квартирах в Хабаровском крае есть чужое имуществоВо всех квартирах в Хабаровском крае есть чужое имуществоФото: Евгения ГУСЕВА
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Во всех квартирах Хабаровска есть имущество, которое не принадлежит собственникам. Речь идет об элементах системы водоснабжения, которые находятся внутри квартир, но при этом по закону являются общедомовым имуществом.

- Владельцы жилья обязаны впускать рабочих, которым нужно, например, заменить или проверить стояк или трубу. К сожалению, на практике ремонтники не могут попасть к объекту из-за того, что жильцы не желают пускать их внутрь. Порой это объясняется просто – не хотят портить интерьер, снова оголять прикрытые трубы или менять их расположение, - рассказали в пресс-службе НО «Хабаровский краевой фонд капитального ремонта».

По правилам, если 50 процентов жильцов многоквартирника отказываются пускать рабочих, то ремонта не будет вовсе. Это в свою очередь влечет различные технические проблемы вплоть до возникновения аварий, а также завышенные счета в квитанциях за тепло и водоснабжение.

Например, в двух смежных квартирах может быть разная комнатная температура, а счет за потребленное тепло получался астрономическим. В суде на Камчатке разбирали подобную ситуацию. Истцами были собственники дома, которые сами же отказались пускать рабочих и не дали провести ремонт. Они требовали пересчитать расходы и вернуть излишне уплаченные деньги. Этого они не смогли добиться - служители Фемиды встали на сторону ответчика.

Жителей края убедительно просят серьезно относиться к визитам рабочих и не ставить личное благо выше общественного. Вовремя отремонтированная система водоснабжения – это залог безопасной и комфортной жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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