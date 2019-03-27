Торговцы плесенью в Хабаровском крае поплатились за свою беспечность
Два предпринимателя из Николаевска-на-Амуре продавали продукты питания сомнительного качества. Это выяснилось во время проверки магазинов, которую торговцам устроили в декабре 2018 года. Так, на прилавках обнаружили возможно съедобные товары без маркировки - проверяющим не удалось определить информацию об изготовителе и сроках годности. Также в магазинах продавали продукты питания с нарушением условий хранения - доброкачественные продукты хранились вместе с заплесневелым товаром.
- Действия предпринимателей расценили как нарушение санитарно-эпидемиологических требований и закона о защите прав потребителей. В связи с чем бизнесменам внесли представление и обязали их устранить выявленные недочеты, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.
Провинившиеся торговцы уже убрали испорченную продукцию с прилавков, должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. Однако на этом экзекуция не закончилась. В отношении каждого индивидуального предпринимателя возбудили административные дела, по итогу рассмотрения которых владельцев магазинов оштрафовали на 10 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU