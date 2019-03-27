2019-03-27T02:48:13+03:00
Общество

Торговцы плесенью в Хабаровском крае поплатились за свою беспечность

Предприниматели из Николаевска-на-Амуре напрочь забыли о том, что условия хранения продуктов тоже нужно соблюдать
Ольга КИВА
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Торговцев плесенью в Хабаровском крае поплатились за свою беспечностьТорговцев плесенью в Хабаровском крае поплатились за свою беспечностьФото: Мария ЛЕНЦ
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Два предпринимателя из Николаевска-на-Амуре продавали продукты питания сомнительного качества. Это выяснилось во время проверки магазинов, которую торговцам устроили в декабре 2018 года. Так, на прилавках обнаружили возможно съедобные товары без маркировки - проверяющим не удалось определить информацию об изготовителе и сроках годности. Также в магазинах продавали продукты питания с нарушением условий хранения - доброкачественные продукты хранились вместе с заплесневелым товаром.

- Действия предпринимателей расценили как нарушение санитарно-эпидемиологических требований и закона о защите прав потребителей. В связи с чем бизнесменам внесли представление и обязали их устранить выявленные недочеты, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Провинившиеся торговцы уже убрали испорченную продукцию с прилавков, должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. Однако на этом экзекуция не закончилась. В отношении каждого индивидуального предпринимателя возбудили административные дела, по итогу рассмотрения которых владельцев магазинов оштрафовали на 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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