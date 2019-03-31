Электромеханик умер на железной дороге в Хабаровском крае от удара током
В Хабаровском крае завершилось расследование уголовного дела о смерти электромеханика Вяземской дистанции. Мужчина умер от удара током. Трагедия случилась в ноябре 2018 года.
- По версии следствия, трагедия случилась из-за нарушений правил охраны труда, которые допустил старший электромеханик бригады. Мужчина устно распорядился, чтобы подчиненные отправились устанавливать мачту светофора. Работу предстояло выполнить на электрифицированном участке при не снятом напряжении в контактной сети, - рассказали в пресс-службе Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России.
Когда рабочие перемещали оборудование, коснулись провода, который был под напряжением. В результате одного из работников ударило током, от которого потерпевший скончался. На сегодняшний день материалы уголовного находятся в суде на рассмотрении.
ИСТОЧНИК KP.RU