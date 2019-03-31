Тигрята в ЕАО готовятся выйти в самостоятельную жизнь

СЕГОДНЯ 12:04 2019-03-31T12:04:16+03:00

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В заповеднике ЕАО отметились восемь тигров. Это данные за последние восемь лет. Наблюдать за полосатыми кошками помогают фотоловушки, которые научные специалисты используют с 2012 года. Этот способ не причиняет животным беспокойства, зато дает возможность отслеживать перемещения тигров внутри заповедника, их физическое состояние, особенности поведения.

- В фотоархиве заповедника уже набралась большая подборка изображений восьми разных тигров. На каждого из хищников составили своего рода досье, с которыми можно ознакомиться на сайте. Сегодня в заповедных лесах обитают четыре тигра – Бастак, Золушка и два котенка тигрицы, - рассказали в Государственном природном заповеднике «Бастак».

Один из тигрят – самец, пол второго котенка пока определить не удалось. Молодым хищникам примерно полтора года и в объективы фотоловушек они все чаще попадают без своих родителей. Это значит, что кошки вскоре начнут самостоятельную жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU