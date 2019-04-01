2019-04-01T10:21:07+03:00
Общество

Сирены в Хабаровском крае оповестят об условной чрезвычайной ситуации

Тестирование систем наметили на 25 апреля
Ольга КИВА
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Сирены в Хабаровском крае оповестят об условной чрезвычайной ситуацииСирены в Хабаровском крае оповестят об условной чрезвычайной ситуацииФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском крае протестируют систему оповещения на случай ЧС. Мероприятие запланировали на 25 апреля. В это день в крае прозвучат 300 сирен, а вслед за ними в СМИ появится информация о том, как действовать жителям региона.

- Перед тем, как начать тестирование, подготовят сценарий. Согласно плану сначала с экранов телевизоров и по радио сообщат, что в регионе начались учения. После этого начнут звучать сирены, означающие «Внимание всем!». Как результат - все жители региона должны будут включить любые доступные средства приёма радио- или телесигнала и прослушать официальное сообщение, - рассказали в комитете правительства края по гражданской защите.

Главная цель этого тестирования – это проверка оборудования и информирования жителей региона о том, как правильно нужно действовать в экстренных ситуациях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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