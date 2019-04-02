В Хабаровске лихо избавляются от самостроев

СЕГОДНЯ 02:23 2019-04-02T02:44:14+03:00

С начала года в городе обнаружили 20 построек, на строительство которых власти разрешения не давали

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В краевой столице продолжают убирать самострои – уже возведенные сооружения, на строительство которых городские власти разрешения не давали. В очереди на демонтаж сегодня находятся девять таких объектов. Ликвидировать постройки постановил суд.

- Чтобы выявить самострои, специалисты администрации краевого центра устраивают рейды. В последний раз проверяющие нашли незаконно возведенное сооружение на улице Аэродромной. Предприниматель затеял реконструкцию магазина и не позаботился о получении соответствующего разрешения. Другой объект расположен в районе пересечения улиц Суворова и Малиновского. Его помогли обнаружить местные жители, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим, что с начала года уже провели более 150 выездных проверок стройплощадок и построек в частных секторах. Итогом рейдов стали 20 выявленных объектов незаконного строительства. Большую часть построек нашли в Железнодорожном районе, меньше нарушают правила строительства жители Индустриального, Краснофлотского, Центрального и Кировского районов. На данный момент идет демонтаж металлических конструкций каркаса здания, расположенного на улице Железнодорожной.

ИСТОЧНИК KP.RU