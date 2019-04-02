2019-04-02T04:12:41+03:00
Общество

На социальную рекламу в Хабаровском крае посмотрели глазами молодежи

Участники второго краевого медиаконвента предложили свежие идеи на темы контрацепции, курения и наркомании
Ольга КИВА
Поделиться:
На социальную рекламу в Хабаровском крае посмотрели глазами молодежиНа социальную рекламу в Хабаровском крае посмотрели глазами молодежиФото: Правительство Хабаровского края
Изменить размер текста:

В Хабаровске прошел второй краевой медиаконвент «Социальная реклама: проблемы и тренды». Мероприятие объединило более 100 участников, среди которых были школьники старших классов, студенты и преподаватели по направлениям «реклама и связи с общественностью», «экономика» и «журналистика».

- Медиаконвент должен дать новый толчок в развитии социальной рекламы в регионе. Подобное мероприятие поможет изменить взгляд общества на этот вид контента, а также смысл и посыл, которые несет в себе это направление. В рамках мероприятия участники посетили лекции и мастер-классы, разобрали примеры социальной рекламы и обсудили технологии создания рекламы, - прокомментировали в пресс-службе правительства края.

Гости медиаконтента участвовали в деловой игре «Генератор рекламы», в конце которой перед экспертным жюри защищали созданные проекты. Пять самых лучших идей на тему контрацепции и профилактики заболеваний, передающихся половым путем, курения, наркомании и повышения значимости саморазвития. Все проекты рекомендованы к дальнейшей реализации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Об инженерном будущем снова заговорят на Общероссийском конгрессе в Комсомольске
В Хабаровске 10 пассажиров автобуса невольно стали участниками аварии
Следователи назвали возможную причину пожара с четырьмя погибшими в доме в Комсомольске
За обрезанные деревья в Комсомольске собираются наказать «управляйку»
Сельчанка в Хабаровском крае подожгла место работы, чтобы скрыть недостачу
Маршрутная сеть в Хабаровске экономически выгодна и удобна для пассажиров
Несколько автобусов сгорели в трамвайном депо Хабаровска
Пожар в Биробиджане унес одну человеческую жизнь
В Хабаровске лихо избавляются от самостроев
Погода в Хабаровске на 2 апреля 2019 года: днем до +7 градусов, без осадков
Призывники в Хабаровском крае хотят пойти в армию
Замки в машине хабаровчанина не помогли сберечь портативную технику
Браконьер больше двух лет скрывался от правосудия в тайге в Хабаровском крае
Александр Федосов стал врио зампреда по социальным вопросам Хабаровского края
Сирены в Хабаровском крае оповестят об условной чрезвычайной ситуации