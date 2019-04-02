На социальную рекламу в Хабаровском крае посмотрели глазами молодежи

СЕГОДНЯ 04:12 2019-04-02T04:12:41+03:00

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В Хабаровске прошел второй краевой медиаконвент «Социальная реклама: проблемы и тренды». Мероприятие объединило более 100 участников, среди которых были школьники старших классов, студенты и преподаватели по направлениям «реклама и связи с общественностью», «экономика» и «журналистика».

- Медиаконвент должен дать новый толчок в развитии социальной рекламы в регионе. Подобное мероприятие поможет изменить взгляд общества на этот вид контента, а также смысл и посыл, которые несет в себе это направление. В рамках мероприятия участники посетили лекции и мастер-классы, разобрали примеры социальной рекламы и обсудили технологии создания рекламы, - прокомментировали в пресс-службе правительства края.

Гости медиаконтента участвовали в деловой игре «Генератор рекламы», в конце которой перед экспертным жюри защищали созданные проекты. Пять самых лучших идей на тему контрацепции и профилактики заболеваний, передающихся половым путем, курения, наркомании и повышения значимости саморазвития. Все проекты рекомендованы к дальнейшей реализации.

ИСТОЧНИК KP.RU