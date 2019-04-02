2019-04-02T06:10:40+03:00
Общество

Об инженерном будущем снова заговорят на Общероссийском конгрессе в Комсомольске

Мероприятие пройдет 13-14 июня
Ольга КИВА
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Об инженерном будущем снова заговорят на Общероссийском конгрессе в КомсомольскеОб инженерном будущем снова заговорят на Общероссийском конгрессе в КомсомольскеФото: Правительство Хабаровского края
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В Комсомольске-на-Амуре пройдет третий Общероссийский конгресс инженеров «Наука – Инженер - Промышленность». Событие запланировали на 13-14 июня. Среди гостей, которых ожидают на мероприятии, представители крупнейших промышленных компаний, государственных корпораций и институтов развития, федеральных и региональных органов власти, научных и образовательных учреждений, а также российские и иностранные эксперты. Всего 700 человек.

- Делегаты обсудят вопросы подготовки инженеров будущего и применения инновационных и цифровых инженерных технологий в экономике. Также участники конгресса затронут проблемы комплексного развития территорий и новой индустриализации. Для гостей устроят выставку предприятий и организаций Хабаровского края, презентуют инновационные решения, передовые технологии и разработки ведущих промышленных предприятий и технических университетов региона, - рассказали в пресс-службе правительства региона.

Во время экскурсий на промышленные предприятия и заводы города Юности гостям представят новейшее высокотехнологичное оборудование и продемонстрируют технологические и производственные процессы. Отметим, что ранее Общероссийские конгрессы инженеров прошли в 2013 и 2016 годах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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