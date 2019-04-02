2019-04-02T07:05:28+03:00
Происшествия

Огонь по траве добрался до кафе в ЕАО и полностью уничтожил постройку

Очевидцы до приезда пожарных пытались тушить пожар своими силами
Ольга КИВА
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Огонь по траве добрался до кафе в ЕАО и полностью уничтожил постройкуОгонь по траве добрался до кафе в ЕАО и полностью уничтожил постройкуФото: ГУ МЧС России по ЕАО
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Накануне, 1 апреля, пожарные расчеты отправились в поселок Волочаевка-2 Смидовичского района, где горело кафе. Огнеборцев вызвали очевидцы, которые, кстати, самостоятельно до прибытия подмоги пытались потушить пожар. Люди таскали ведрами воду, но сдержать огненную стихию, увы, не смогли.

- Чтобы потушить пламя, огнеборцам понадобилось четыре часа. К счастью, на момент происшествия в здании никого из людей не было. Позже выяснилось, что кафе почти полгода не эксплуатировалось. От электричества и отопления строение было отключено. Оно выгорело полностью, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Еврейской автономии.

Одной из причин пожара сотрудники пожарной инспекции назвали умышленный поджог. По второй версии, огонь добрался до постройки по горящей сухой траве, а потом перекинулся на деревянные конструкции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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