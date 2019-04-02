2019-04-02T10:20:36+03:00
Общество

За травму на производстве хабаровчанин отсудил у работодателя 400 тысяч рублей

Мужчину признали инвалидом, утратившим трудоспособность
Ольга КИВА
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За травму на производстве хабаровчанин отсудил у работодателя 400 тысяч рублейЗа травму на производстве хабаровчанин отсудил у работодателя 400 тысяч рублейФото: Элина ОГАНЕСЯН
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Компания в Хабаровске оказалась в числе должников после невыплаты компенсации морального вреда. Деньги предназначались для бывшего работника, который получил травму на производстве, когда занимался наладкой основного оборудования.

- По решению суда компания должна была перечислить пострадавшему сотруднику 400 тысяч рублей за причинение вреда здоровью в результате несчастного случая. Мужчину признали инвалидом, в результате производственной травмы он утратил работоспособность на 80 процентов. Трудовой договор с ним организация расторгла, - рассказали в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

Руководство организации в назначенный срок деньги не перечислило, в связи с чем компанию обязали также заплатить исполнительский сбор в размере 28 тысяч рублей. На сегодняшний день фирма-должник уже рассчиталась по обоим долгам. Больше к ней претензий нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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