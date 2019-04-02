2019-04-02T10:45:28+03:00
Происшествия

Парапланерист на Камчатке за деньги рискнул своей и чужой жизнями

Молодой человек дважды попался на организации опасного развлечения
Ольга КИВА
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Парапланерист на Камчатке за деньги рискнул своей и чужой жизнямиПарапланерист на Камчатке за деньги рискнул своей и чужой жизнямиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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На Камчатке под следствием оказался молодой парапланерист. Спортсмена обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Нарушение усмотрели в развлечении, которое устраивал экстремал для своих клиентов.

- В первый раз молодой человек попал в поле зрения правоохранителей в 2016 году. Подозреваемый решил подзаработать и зимой на параплане полетел со склона сопки Мишенная в городе Петропавловске-Камчатском. Он и его пассажир приземлились на ледяную поверхность озера Култучное, окруженного деревьями, автомобильными дорогами, линиями электропередач и зданиями. Установлено, что молодой человек нарушил требования, предъявляемые к услугам полета на параплане, - прокомментировали в пресс-службе ДВСУТ.

В этот раз он точь в точь повторил свой «подвиг». Правоохранители увидели в произошедшем угрозу жизни не только самого парапланериста, но и того человека, с которым он совершил полет. Наказанием для экстремала силовики не собираются ограничиваться. В планах правоохранителей обсудить с местными властями развитие парапланеризма и сделать этот вид спорта более безопасным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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