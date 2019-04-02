2019-04-02T11:49:21+03:00
Общество

В жилищной программе в Хабаровском крае сняли ограничения по возрасту

Семьи, в которых одному из супругов исполнилось 36 лет, не будут исключать из очереди на субсидию
Ольга КИВА
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В жилищной программе в Хабаровском крае сняли ограничения по возрастуВ жилищной программе в Хабаровском крае сняли ограничения по возрастуФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Хабаровском крае внесли корректировки в условия жилищной программы для молодых семей. Раньше семьи исключали из очереди на субсидию, если одному из супругов исполнялось 36 лет. Теперь же это ограничение сняли.

Как отметили в пресс-службе правительства края, участники программы довольно часто жаловались на это правило. Поэтому в правительстве пересмотрели установленные требования к семьям, претендующим на получение жилищной субсидии на покупку строящегося жилья.

Отметим, что при разработке жилищной программы на уровне края за основу взяли возрастные ограничения для участников, установленные на федеральном уровне. На практике вышло, что данный принцип работает неэффективно - многие семьи, простояв в очереди несколько лет, теряли право на финансовую поддержку.

На сегодняшний день участники жилищной программы могут рассчитывать на выплату, в среднем, это 35 процентов от расчетной стоимости квартиры. Для семьи из трех человек сумма составляет порядка миллиона рублей. В этом году финансовую поддержку планируют оказать 187 семьям. В Комсомольске-на-Амуре документы от молодых семей будут принимать с 1 по 22 апреля в администрации города, а в Хабаровске - с 27 апреля по 1 июня в министерстве строительства края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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