2019-04-03T03:56:19+03:00
Политика

Сергей Ивашкин возглавил администрацию Краснофлотского района Хабаровска

Распоряжение о назначении подписал мэр краевой столицы
Ольга КИВА
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Сергей Ивашкин возглавил администрацию Краснофлотского района ХабаровскаСергей Ивашкин возглавил администрацию Краснофлотского района ХабаровскаФото: Администрация Хабаровска
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В администрации Хабаровска произошли небольшие кадровые перестановки. Так заместителем мэра, председателем комитета администрации города Хабаровска по управлению Краснофлотским районом назначили Сергея Ивашкина.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, Сергей Иванович Имеет большой опыт работы руководящей работы. С сентября 2009 года по ноябрь 2018 года занимал должности первого заместителя министра промышленности и транспорта края и министра промышленности и транспорта региона.

Для справки: Сергей Иванович Ивашкин родился в 1961 году. В 1983 году окончил Комсомольский-на-Амуре политехнический институт по специальности «Оборудование и технология сварочного производства», квалификация – инженер-механик. Также имеет диплом об окончании в 2013 году Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ» по направлению «Менеджмент».

Отмечен званием «Почетный авиастроитель», имеет медаль «Участник борьбы со стихией на Амуре» и медаль министерства обороны РФ «За отличие в военной службе» III степени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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