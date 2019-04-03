2019-04-03T04:23:35+03:00
Общество

В Хабаровском крае голосуют за более перспективные проекты для Дальнего Востока

Жители региона выбирают самые интересные идеи на портале дв2025.рф
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае голосуют за более перспективные проекты для Дальнего ВостокаВ Хабаровском крае голосуют за более перспективные проекты для Дальнего ВостокаФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Население Хабаровского края призывают голосовать голоса за проекты, которые помогут в развитии Дальнего Востока. Высказать свое мнение можно на портале дв2025.рф. Идеи, которые определят сами жители региона, включат в Национальную программу. Голосование продлится до 1 мая.

- На данный момент эксперты пока обрабатывают и анализируют поступившие предложения. Всего на сайте зарегистрировали больше 16 тысяч сообщений. В результате мониторинга некоторые объекты, требующие капитального ремонта и модернизации, уже включили в планы социального развития центров экономического роста, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Напомним, что программу, разработанную с учетом мнения жителей Дальнего Востока, в окончательной редакции представят 1 сентября. в Документе предусмотрят направления развития региона вплоть до 2025 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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