2019-04-03T09:05:49+03:00
Звезды

В Хабаровском крае ищут талантливых авторов на премию имени Арсеньева

На конкурс принимают произведения, посвященные Дальнему Востоку
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае ищут талантливых авторов на премию имени АрсеньеваВ Хабаровском крае ищут талантливых авторов на премию имени АрсеньеваФото: Правительство Хабаровского края
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Авторов в Хабаровском крае приглашают к участию в конкурсе на Общероссийскую литературную премию имени Арсеньева. Участникам творческого состязания нужно предоставить на суд жюри романы, повести, сборники повестей или рассказов, документальную прозу и мемуары.

- Премию учредили, чтобы поддержать творчество современных российских и зарубежных авторов, пишущих на русском языке о Дальнем Востоке. При этом место жительства автора не имеет значения, главное – писать на русском языке. Победителей будут определять по трем номинациям - «Длинная проза», «Короткая проза» и «Проза для детей». Главный приз в каждой – 500 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Заявки соискателей принимают до 30 июня на сайте премияарсеньева.рф, итоги конкурса объявят в конце 2019 года. Среди членов жюри профессиональные литераторы, деятели культуры, научные работники, общественные, государственные деятели, журналисты и предприниматели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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