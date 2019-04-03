2019-04-03T09:04:40+03:00
Общество

Студенты в Хабаровском крае освоят «Меню возможностей»

Новый образовательный проект для учащихся техникумов и колледжей запустили 1 апреля
Ольга КИВА
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Студенты в Хабаровском крае освоят «Меню возможностей» ФОТО: Министерство образования и науки Хабаровского краяСтуденты в Хабаровском крае освоят «Меню возможностей» ФОТО: Министерство образования и науки Хабаровского края
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В Хабаровском крае запустили новый образовательный проект, рассчитанный на студентов техникумов и колледжей. С его помощью парни и девушки смогут обучаться по направлениям «развитие карьеры», «гражданско-патриотическое воспитание», «студенческое самоуправление» и «молодежное предпринимательство».

- Создавая этот проект, авторы учли привычки и образ жизни современного молодого человека, студента, который общается и учится онлайн, переключает своё внимание с одного действия на другое каждые 7- 10 минут. Обучение будет проходить с помощью видео-курсов. При этом учебные заведения тоже смогут использовать видеоролики в своей работе для обучения педагогической и создания новой студенческой команд, - рассказали в краевом министерстве образования и науки.

Образовательный проект запустили 1 апреля. С мая по июль пройдут онлайн-марафоны с практическими заданиями в режиме реального времени. Это поможет студентам быстро повысить свою самоорганизацию и в игровой форме превратить теорию в реальные навыки. С мая по декабрь участники проекта пройдут мастер-классы, побывают на молодежном форуме «Инстайт», встретятся с реальными работодателями и hr-специалистами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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