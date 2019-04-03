В Хабаровском крае ликвидировали еще одно министерство

СЕГОДНЯ 06:45 2019-04-03T06:45:33+03:00

На это раз расформировали ведомство, отвечающее за международное и межрегиональное сотрудничество

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В Хабаровском крае ликвидировали министерство международного и межрегионального сотрудничества. Об этом стало известно накануне, 1 апреля. Глава ведомства Вячеслав Дианов уволен.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, частично сотрудники ведомства перешли на работу в другие государственные структуры, остальные попали под сокращение.

Напомним, ранее в регионе уже расформировали министерства по вопросу «дальневосточного гектара», торговли, внутренней политики и юстиций. Предварительно известно, что такие реформации проводят в рамках утвержденной губернатором Сергеем Фургалом новой структуры регионального правительства.

Отметим также, что вместо ликвидированного министерства промышленности и транспорта, теперь в регионе две структуры - министерство промышленности и министерство транспорта и дорожного хозяйства. Нововведение позволит четко разграничить зоны ответственности при исполнении вышеуказанных полномочий и эффективнее управлять промышленным и транспортным комплексами.

ИСТОЧНИК KP.RU