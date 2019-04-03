СЕГОДНЯ 10:02 2019-04-03T10:02:57+03:00

Комсомольчане ехали по ледовой переправе на автобусе как в последний раз Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Комсомольске-на-Амуре собираются судить владельца автобуса, который ездил по несанкционированной ледовой переправе. Мужчина ехал по замерзшей реке Амур не один, в салоне машины находились пассажиры. Действия горожанина расценили как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, и завели на него уголовное дело.

- Установлено, что комсомольчанин занимался пассажирскими перевозками в зимний период 2018-2019 годов. При этом проезжая часть незаконной переправы пересекает русло реки Амур в месте, где река имеет большую глубину и значительную скорость течения. Как результат, слой льда значительно тоньше, в покрове появляются промоины, к слову, при осмотре трассы обнаружили повреждения на поверхности льда, - рассказали в пресс-службе ДВСУТ.

Также выяснилось, что фигурант не зарегистрировал микроавтобус и не проводил технический осмотр машины. Материалы уголовного дела, возбужденного в отношении комсомольчанина, направили в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU