Мастер тату в Хабаровске продавал несуществующее оборудование фирмы из Санкт-Петербурга

СЕГОДНЯ 02:29 2019-04-04T07:10:04+03:00

В общей сложности ущерб от его действий оценивают в 70 тысяч рублей

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Хабаровчанин решил открыть свой тату-салон и занялся поиском специализированного оборудования. В интернете начинающий предприниматель нашел торговца, который готов был поставить ему необходимую аппаратуру. Сделка почти состоялась – продавец получил деньги, покупатель так и не получил обещанный товар.

- Торговец представился дилером фирмы из Санкт-Петербурга, попросил внести предоплату на банковскую карту. Хабаровчанина не смутил тот факт, что карта зарегистрирована на физическое лицо, и он перечислил 17 тысяч рублей. Позже потерпевший хотел проверить статус заказа, но телефон продавца уже был выключен, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Злоумышленника вскоре задержали. Им оказался 22-летний ранее не судимый местный житель. Он занимался нанесением татуировок более пяти лет, работал мастером в нескольких салонах. А потом стал промышлять продажей несуществующего оборудования. Деньги клиентов-потерпевших молодой человек тратил по своему усмотрению. Оперативники уже установили его причастность к шести эпизодам. В отношении него возбудили головное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU