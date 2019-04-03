2019-04-03T12:05:38+03:00
Происшествия

Массовой гибели животных чудом удалось избежать при пожаре в ЕАО

Коров и лошадей успели вывести из горящего загона
Ольга КИВА
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Массовой гибели животных чудом удалось избежать при пожаре в ЕАОМассовой гибели животных чудом удалось избежать при пожаре в ЕАОФото: ГУ МЧС России по ЕАО
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В селе Горном Ленинского района помощь пожарных понадобилась владельцам небольшой фермы. О пожаре, который случился в загоне для животных накануне, 2 апреля, сообщили соседи. Очевидцы заметили, что все члены семьи своими силами пытаются потушить пламя с помощью подручных средств.

- Когда огнеборцы прибыли на место, коров и лошадей уже вывели на улицу на безопасное расстояние. Пожарные принялись тушить пламя, не давая ему распространиться на рядом стоящий жилой дом. Огненная стихия полностью уничтожила деревянный загон, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Еврейской автономной области.

На месте происшествия уже отработали сотрудники пожарной инспекции. По предварительной информации, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Виновного в произошедшем пока устанавливают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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