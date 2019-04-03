Прививочная кампания против клеща закончилась в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 11:03 2019-04-03T12:05:36+03:00

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В Хабаровском крае закончилась вакцинация населения против клеща. По последним данным, вакцину получили более 100 тысяч жителей региона этой весной. Как отмечают специалисты, план иммунизации выполнили на 100 процентов.

- Вакцина защищает от всех субтипов клещевого энцефалита, в том числе от смертельно опасных. Для бесплатной иммунизации населения закупили 120 тысяч доз. На эти цели в крае выделили почти 63 миллиона рублей, - прокомментировали в региональном минздраве.

Отметим, что для появления устойчивого иммунитета вакцинацию нужно делать в три этапа. Если первую прививку поставили осенью, то вторую делают весной. Через год еще раз вводят инъекцию. Однако лучшая защита заключается в соблюдении правил. Будьте бдительны, одевайте одежду, способную защитить от насекомых, используйте репелленты и обязательно осматривайте себя после походов в лес.

ИСТОЧНИК KP.RU