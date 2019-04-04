2019-04-04T03:50:13+03:00
Происшествия

Случайный знакомый комсомольчанки исчез из квартиры вместе с компьютером

Девушка имела неосторожность пригласить в гости человека, с которым накануне познакомилась в кафе
Ольга КИВА
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Случайный знакомый комсомольчанки исчез из квартиры вместе с компьютеромСлучайный знакомый комсомольчанки исчез из квартиры вместе с компьютеромФото: Олег ЗОЛОТО
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Жительница Комсомольска-на-Амуре хотела романтического знакомства, а получилось уголовное разбирательство. Горожанка имела неосторожность пригласить в гости молодого человека, с которым накануне познакомилась в кафе. Девушка сама предложила продолжить общение в квартире, а на следующий день написала заявление в полицию.

- Потерпевшая рассказала, что уснула, пока гость находился в помещении, а когда проснулась, то не обнаружила на прежнем месте монитора и системного блока. Ущерб потерпевшая оценила в 42 тысячи рублей, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Как позже выяснилось, монитор похититель разбил по дороге, а системный блок обнаружили у того самого гостя при обыске его квартиры. По предварительной информации, задержанному 21 год, в отношении него уже возбудили уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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