СЕГОДНЯ 05:12 2019-04-04T06:56:19+03:00

Водитель в Хабаровске пытался уйти от столкновения и врезался в другую машину Фото: УМВД России по городу Хабаровску

Изменить размер текста: A A

В минувшие сутки, 3 апреля, в Хабаровске случилась авария, в которой пострадала пожилая пассажирка. По предварительной информации, водитель BMW выехал на встречку, когда пытался уйти от столкновения с машиной Lada, и врезался в авто марки Kia Rio. Происшествие случилось, когда водитель Lada пытался повернуть на улицу Ульяновскую с улицы Мате Залки и почему-то решил не уступать водителю BMW, который ехал по улице Ульяновской прямо.

Как сообщили в отделении пропаганды ОГИДД Хабаровска, в результате аварии пострадавшая травмировала правую лучевую кость со смещением отломков. Женщину доставили в травмпункт, лечение пенсионерка будет получать амбулаторно.

Предварительно известно, что на момент происшествия один из водителей был нетрезв. В отношении него уже составили административный протокол.

ИСТОЧНИК KP.RU