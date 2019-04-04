СЕГОДНЯ 05:44 2019-04-04T06:52:30+03:00

Для развития туризма на «дальневосточных гектарах» в Хабаровском крае выделят субсидии Фото: Правительство Хабаровского края

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Владельцам «дальневосточных гектаров» в Хабаровском крае выдают субсидии на развитие туризма. При этом деньги смогут получить только те землевладельцы, на участках которых находятся рекреационные объекты. Распределять финансы будут на конкурсной основе.

- Субсидии выделяют юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. За счет господдержки возмещают фактически понесенные затраты на разработку и обустройство объектов инфраструктуры туристских маршрутов. Так можно компенсировать расходы на строительство, ремонт, приобретение строительных и сопутствующих материалов для обустройства территории, в том числе приобретение специального туристического снаряжения и оборудования, - прокомментировали в пресс-службе правительства края.

На конкурсной основе выбирают «Лучший объект туристского показа» и «Лучший туристский маршрут». При этом учитывают культурно-познавательный, этнографический, научный, социальный, спортивно-оздоровительный, приключенческий, экологический, лечебно-оздоровительный, сельскохозяйственный, семейный, деловой и событийный виды туризма. Общий объем господдержки составляет 600 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU