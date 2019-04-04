СЕГОДНЯ 07:37 2019-04-04T08:19:37+03:00

Хабаровчанка и ее дочь только на курорте узнали, что турфирма не оплатила гостиницу Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Хабаровском крае закончилось расследование уголовного дела в отношении директора туристической фирмы. Предприимчивый руководитель оказался «слабым» звеном, выступая в качестве посредника между покупателем и продавцом услуги. По версии следствия, потребители бронировали через него туры в страны Юго-Восточной Азии и Приморский край, вносили полную предоплату. Однако позже отдыхающие попадали в очень неприятные ситуации.

- У некоторых клиентов проблемы начались за границей. Так, хабаровчанка с дочерью приехали на остров Хайнань и уже на месте узнали, что за их проживание в отеле и авиаперелет турфирма, которой потерпевшие перечислили порядка 100 тысяч рублей, деньги не внесла. Чтобы спасти отдых жены и дочки, супруг в Хабаровске срочно искал деньги. Руководитель турфирмы по телефону сказал, что у него финансов нет, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Пострадала от действий директора и семья из Якутии. Люди мечтали об отдыхе в Турции, но вместо этого вообще не получили услугу. Когда потерпевшие потребовали вернуть деньги, подследственный перестал отвечать на звонки. В целом от действий фигуранта пострадали 27 человек, ущерб оценивают в сумму порядка двух миллионов рублей. При этом он проворачивал свои аферы, когда уже был в статусе подсудимого по другому аналогичному делу.

Материалы уголовного дела, возбужденного в отношении задержанного, уже находятся в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU