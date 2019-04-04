Сотни пожарных вызвали на парковку Арены «Ерофей» в Хабаровске

СЕГОДНЯ 06:37 2019-04-04T06:49:52+03:00

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В начале апреля жители Индустриального района Хабаровска наблюдали скопление пожарных машин. К счастью, в этот раз ничего не горело, просто огнеборцы решили напомнить о знаменательном событии – 30 апреля пройдет празднование 370-летия пожарной охраны. В преддверии этого праздника на парковке перед «Ареной «Ерофей» с помощью спецмашин крупным планом показали значимую цифру, из пожарных рукавов и разноцветных лент сделали надпись, а каску с топорами – символ пожарной охраны - изобразили сотрудники МЧС России.

Всего во флешмобе задействовали почти 300 человек и 16 единиц техники, - отметил Алексей Петрук, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю по государственной противопожарной службе. – Общая площадь фигуры составила 370 квадратных метров, буквально по одному квадратному метру на каждый год истории пожарной охраны.

ИСТОЧНИК KP.RU