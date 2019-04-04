2019-04-04T08:39:16+03:00
Общество

Дети и молодежь в Хабаровском крае освоят финансовую грамотность

Обучение стартует 17 апреля
Ольга КИВА
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Дети и молодежь в Хабаровском крае освоят финансовую грамотностьДети и молодежь в Хабаровском крае освоят финансовую грамотностьФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Для детей и молодежи в Хабаровском крае проведут курсы по финансовой грамотности. Обучение молодого поколения организуют в рамках проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в России».

Как сообщили в министерстве финансов Хабаровского края, курсы пройдут с 17 апреля по 24 апреля. Участники проекта смогут обогатить свои знания по финансовой грамотности и получить некоторые навыки в этой области. В планах организаторов провести Всероссийский квест по финансовой грамотности «Финансовый детектив», курс повышения финансовой грамотности для детей и молодежи, уроки и вебинары для родителей, а также марафон по финансовой грамотности. Все события будут проходить в режиме онлайн.

Участие в проекте бесплатное. Предварительно нужно подать заявку на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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