В Хабаровском крае оказывают помощь неизлечимо больным людям

СЕГОДНЯ 10:42 2019-04-04T10:42:39+03:00

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Облегчить страдания неизлечимо больных пациентов призваны специальные отделения паллиативной помощи - таких отделений на базе краевых и районных больниц сейчас 11, еще 11 патронажных бригад работают на выездах, и функционируют 48 отдельных кабинетов.

- В отделениях насчитывается 305 коек - нельзя сказать, что их количества достаточно, но на первом этапе - это неплохой показатель, - сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края. - С прошлого года на развитие паллиативной медицины регионам стали выделять федеральную субсидию. Хабаровскому краю предоставили 43,6 миллиона рублей.

На эти деньги в больницах закупили обезболивающие препараты, медоборудование, в том числе передвижное, мебель. Сейчас в крае насчитывается почти 14 тысяч взрослых паллиативных пациентов и 227 детей. Для их поддержки в этом году регион получит еще 43 миллиона рублей, которые также полностью потратит на развитие паллиативной медицины.

ИСТОЧНИК KP.RU