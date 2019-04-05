У легендарного «Бронекатера-302» в Хабаровске может появиться хозяин

СЕГОДНЯ 02:49 2019-04-05T03:48:53+03:00

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Легендарный «Бронекатер-302» наконец-то обретет хозяина. До недавнего времени памятник не числился на балансе федеральных, краевых и муниципальных органов власти. Теперь же администрации краевой столицы хотят предложить взять объект культурного наследия под свое крыло.

Как отметили в пресс-службе администрации города, сегодня «Бронекатер-302» находится в плачевном состоянии – на дне зияют дыры, разрушается бетонная «волна», на которой он стоит. Между тем, возле этого памятника проводят мероприятия районного и городского масштабов. Спасти его от полного разрушения уже вызвались корабелы судоремонтного завода №179. Они вскоре проведут экспертизу и примутся за восстановление корпуса катера. Для этого закупят металл, шпангоуты, лакокрасочные материалы.

Напомним, «Бронекатер-302» имеет богатое военное прошлое. В годы Великой Отечественной войны его задействовали в боях на реках Ясельда, Пина, Припять, в операциях по освобождению населенных пунктов Белоруссии, а в апреле 1945 года – при прорыве вражеской обороны на Берлинском направлении. 9 мая 1945 года боевой корабль встретил на реке Шпрее у стен Рейхстага. В канун 30-летия Великой Победы он навсегда бросил якорь в Краснофлотском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU