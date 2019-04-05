У котельных на севере Хабаровского края появится альтернатива

СЕГОДНЯ 03:13 2019-04-05T03:47:16+03:00

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В Охотском районе в 2020 году планируют начать строительство новой ТЭЦ. Предполагается, что она поможет заменить существующую сегодня неэффективную систему энергообеспечения. На сегодняшний день в региональном правительстве уже занялись разработкой технического задания для будущего объекта.

- Сегодня в Охотске цена за киловатт/час составляет 40 рублей. Высокая стоимость мешает развитию производства и бизнес-среды в целом. В перспективе новая ТЭЦ будет рассчитана на мощность от восьми до 15 мегаватт. Ввод такого объекта в эксплуатацию обеспечит стабильную работу системы электроэнергетики, даст толчок для развития производств, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Отметим, что в регионе собираются воспользоваться услугами лизинга, чтобы обеспечить ТЭЦ необходимым оборудованием. Так в регионе хотят максимально уменьшить нагрузку на краевой бюджет.

ИСТОЧНИК KP.RU