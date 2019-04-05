2019-04-05T03:47:16+03:00
Экономика

У котельных на севере Хабаровского края появится альтернатива

Власти региона озадачились строительством ТЭЦ в Охотском районе
Ольга КИВА
Поделиться:
У котельных на севере Хабаровского края появится альтернативаУ котельных на севере Хабаровского края появится альтернативаФото: Вячеслав РЕУТОВ
Изменить размер текста:

В Охотском районе в 2020 году планируют начать строительство новой ТЭЦ. Предполагается, что она поможет заменить существующую сегодня неэффективную систему энергообеспечения. На сегодняшний день в региональном правительстве уже занялись разработкой технического задания для будущего объекта.

- Сегодня в Охотске цена за киловатт/час составляет 40 рублей. Высокая стоимость мешает развитию производства и бизнес-среды в целом. В перспективе новая ТЭЦ будет рассчитана на мощность от восьми до 15 мегаватт. Ввод такого объекта в эксплуатацию обеспечит стабильную работу системы электроэнергетики, даст толчок для развития производств, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Отметим, что в регионе собираются воспользоваться услугами лизинга, чтобы обеспечить ТЭЦ необходимым оборудованием. Так в регионе хотят максимально уменьшить нагрузку на краевой бюджет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мемориальную доску в честь дальневосточного писателя установили в Хабаровске
Хабаровчанин переспорил продавцов, отказавшихся возвращать оплату за товар
Порядка 140 семей получили квартиры в достроенном доме в Хабаровске
Дезертира в Хабаровском крае осудили через 11 лет после побега
Автолюбительница в Хабаровске сбила пешехода, пытавшегося сесть в машину
Голодный и пьяный хабаровчанин убил сожителя своей матери
Торговец боеприпасами в Хабаровском крае попался во время сделки
У легендарного «Бронекатера-302» в Хабаровске может появиться хозяин
Погода в Хабаровске на 5 апреля 2019 года: днем до +7 градусов, без осадков
На второй этап конкурса «Лифт» в Хабаровском крае прошли больше 300 идей
В Хабаровске оштрафовали чересчур инициативных коллекторов
В деле о крушении плашкоута «Парамушир» на Сахалине поставили точку
В Хабаровском крае оказывают помощь неизлечимо больным людям
У автовладельца в Хабаровске угнали неисправную машину
В квартире на Сахалине вместо живых хозяев нашли два трупа
Известные чемпионы приедут в Хабаровск на турнир по дзюдо памяти Василия Ощепкова
Дети и молодежь в Хабаровском крае освоят финансовую грамотность
Беспечная домовладелица в ЕАО чуть не спалила целиком свою же баню
Волонтеры-медики собрались на форуме в Хабаровском крае
Хабаровчанка и ее дочь только на курорте узнали, что турфирма не оплатила гостиницу