Голодный и пьяный хабаровчанин убил сожителя своей матери

СЕГОДНЯ 04:10 2019-04-05T04:10:57+03:00

По версии следствия, молодой человек громко шумел, когда готовил еду, а потом накинулся с ножом на потерпевшего

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В Хабаровске перед судом предстанет 23-летний горожанин, обвиняемый в причинении смертельной травмы сожителю матери. По версии следствия, задержанный хотел приготовить себе ночью еды, сильно шумел, отчего и проснулись живущие с ним в одной квартире мать и ее приятель.

- Мужчина сделал замечание подозреваемому, а второй в свою очередь схватил нож и ударил им потерпевшего по ноге. Порез оказался смертельным – лезвие задело артерию. Потерпевший скончался через несколько минут от обильной кровопотери, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

Фигуранта обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью/ Во время следствия злоумышленник во всем признался и раскаялся. Отметим, что ранее подозреваемый уже был судим за совершение имущественных преступлений. Пока идут разбирательства, молодой человек будет находиться под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU