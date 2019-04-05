СЕГОДНЯ 04:31 2019-04-05T04:31:57+03:00

Автолюбительница в Хабаровске сбила пешехода, пытавшегося сесть в машину Фото: УМВД России по городу Хабаровску

потерпевшая сама обратилась за помощью пять часов спустя

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На территории одного из гаражно-строительного кооператива произошла авария, в которой пострадала женщина-пешеход. Происшествие случилось накануне, 4 апреля, в районе дома №21 на улице профессора Даниловского.

- Предварительно известно, что автолюбительница ехала между гаражами на свое машине ToyotaPrius. В начале движения она случайно наехала на потерпевшую, которая попыталась открыть дверь ее машины, - рассказали в отделении пропаганды ОГИБДД Хабаровска.

Женщине-пешеходу понадобилась медицинская помощь, правда, она обратилась сама только пять часов спустя. Врачи диагностировали у нее сотрясение головного мозга, ссадины на голове и левом локте. На момент происшествия автолюбительница была трезва.

Жителей города убедительно просят соблюдать правила дорожного движения при управлении машиной. Это поможет сохранить человеческие жизни и, главное, здоровье.

ИСТОЧНИК KP.RU