Порядка 140 семей получили квартиры в достроенном доме в Хабаровске

СЕГОДНЯ 05:21 2019-04-05T05:21:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хабаровске сдали еще один достроенный дом, расположенный в микрорайоне строитель. Ключи от квартир в многоэтажке №29 в районе улиц Павла Леонтьевича Морозова-Кубяка, получили порядка 140 семей. Торжественная церемония сдачи прошла накануне, 2 апреля.

- Довести до ума долгострой удалось при поддержке Министерства обороны Российской Федерации и органов прокуратуры. Ситуацию с достройкой объекта держали на постоянном контроле, и вот радостный момент для дольщиков наконец-то настал, - рассказали в пресс-службе ФГУП «ГВСУ №6».

В одноподъездной новостройке 26 этажей с учетом технического этажа. Фасад дома выполнен из облицовочного кирпича. На первом этаже располагается входная зона в подъезд с вестибюлем, лифтовой холл, аппаратная, электрощитовая и технические помещения. В доме установлены теплосберегающие пластиковые окна из шестикамерного профиля, алюминиевые витражи с одинарным остеклением.

ИСТОЧНИК KP.RU