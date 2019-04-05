2019-04-05T05:21:31+03:00
Общество

Порядка 140 семей получили квартиры в достроенном доме в Хабаровске

Торжественная церемония сдачи состоялась 2 апреля
Ольга КИВА
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Порядка 140 семей получили квартиры в достроенном доме в Хабаровске ФОТО: ФГУП «Главное военно-строительное управление №6»Порядка 140 семей получили квартиры в достроенном доме в Хабаровске ФОТО: ФГУП «Главное военно-строительное управление №6»
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В Хабаровске сдали еще один достроенный дом, расположенный в микрорайоне строитель. Ключи от квартир в многоэтажке №29 в районе улиц Павла Леонтьевича Морозова-Кубяка, получили порядка 140 семей. Торжественная церемония сдачи прошла накануне, 2 апреля.

- Довести до ума долгострой удалось при поддержке Министерства обороны Российской Федерации и органов прокуратуры. Ситуацию с достройкой объекта держали на постоянном контроле, и вот радостный момент для дольщиков наконец-то настал, - рассказали в пресс-службе ФГУП «ГВСУ №6».

В одноподъездной новостройке 26 этажей с учетом технического этажа. Фасад дома выполнен из облицовочного кирпича. На первом этаже располагается входная зона в подъезд с вестибюлем, лифтовой холл, аппаратная, электрощитовая и технические помещения. В доме установлены теплосберегающие пластиковые окна из шестикамерного профиля, алюминиевые витражи с одинарным остеклением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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