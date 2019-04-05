2019-04-05T06:00:41+03:00
Общество

Хабаровчанин переспорил продавцов, отказавшихся возвращать оплату за товар

Покупатель вернул торговцам стойинструмент и забрал у них свои деньги
Ольга КИВА
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Хабаровчанин переспорил продавцов, отказавшихся возвращать оплату за товарХабаровчанин переспорил продавцов, отказавшихся возвращать оплату за товарФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Покупатель в Хабаровском крае приобрел строительный инструмент, а позже обнаружил в нем недостаток. Мужчина сдал оборудование в гарантийный ремонт, однако в течение отведенных на это 45 дней, не получил назад свое изделие.

- Потребитель потребовал от продавца вернуть деньги за товар, который отдали после ремонта намного позже, однако получил отказ. Торговцы объяснили свое решение своеобразно, мол, товар уже отремонтировали по гарантии, а значит, деньги за него они выплачивать не обязаны. При этом факт, что срок устранения недостатков был нарушен, во внимание принят не был, - рассказали в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Поведение продавцов расценили как нарушение требований закона о защите прав потребителей. Торговцев обязали вернуть деньги покупателю. На данный момент требование нарушители выполнили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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