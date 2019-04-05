2019-04-05T07:28:52+03:00
Происшествия

Разрушил жилой дом и забрал человеческую жизнь пожар на севере Хабаровского края

Бездыханное тело огнеборцы нашли во время обследования помещений
Ольга КИВА
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Разрушил жилой дом и забрал человеческую жизнь пожар на севере Хабаровского краяРазрушил жилой дом и забрал человеческую жизнь пожар на севере Хабаровского краяФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В ночь с 4 на 5 апреля помощь пожарных понадобилась жителям села Булава Ульчского района. Очевидцы сообщили на пульт пожарно-спасательной службы, что один из частных домов объят пламенем. Прибывшие огнеборцы увидели, как горят внутренние помещения и крыша одноэтажной постройки.

- Пожарные направили стволы с водой на горящее строение, звено газодымозащитной службы обследовало задымленные помещения. Внутри постройки обнаружили мужчину без признаков жизни, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

Потушить пламя все же удалось, правда, огненная стихия успела повредить крышу и стены дома, а также потолочные перекрытия на общей площади 40 квадратных метров. Сотрудники Госпожнадзора пока проводят проверку по факту этого инцидента, устанавливают причины и ищут виновного в произошедшем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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