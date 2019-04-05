2019-04-05T10:45:24+03:00
Общество

Клещи покусали детей в Хабаровском крае

От кровососов пострадали 10 ребят в возрасте до 16 лет
Ольга КИВА
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Клещи покусали детей в Хабаровском краеКлещи покусали детей в Хабаровском краеФото: Мария ЛЕНЦ
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В Хабаровском крае контролируют ситуацию с нападениями клещей на горожан. В этом году кровососы проснулись немного раньше, чем обычно, и уже успели получить порцию свежей человеческой крови. В целом от насекомых пострадали 11 человек, из которых 10 детей в возрасте до 16 лет.

Как уточнили в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, цифры озвучили исходя из количества обратившихся в больницу пациентов. Специалисты отмечают, что больше всего насекомые проявили себя на территории воинской части Хабаровск-47, в районе лесной зоны Хехцирского заповедника, сел Ильинка и Осиновая речка, а также в Вяземском районе.

На сегодняшний день в регионе нет зафиксированных случаев заболеваний, которые могут передаваться с укусами клещей. Все пациентам, обратившимся после укуса насекомых в больницу, ввели иммуноглобулин с профилактической целью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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