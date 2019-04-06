Хабаровчан приглашают на День рождения Аслана

СЕГОДНЯ 08:13 2019-04-06T08:13:13+03:00

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В Приамурском зоосаде имени Сысоева 7 апреля состоится настоящий праздник – День рождения Аслана. Любимчик хабаровчан еще совсем львенок, хотя уже и обзавелся мощной гривой.

- Нашему львенку исполняется уже 2 года! И хоть выглядит он как взрослый лев, да и рычит не хуже, но все же остается ребенком, и как все малыши любит отмечать свой день рождения!

В этом году познакомиться с привычками нашего питомца, его особенностями, все желающие смогут, приняв участие в увлекательной квестпрогулке «Приамурское сафари», - рассказали в Приамурском зоосаде имени Сысоева.

Организаторы праздника обещают, что будет весело. В программе: коллективная запись видеопоздравления для Аслана и конкурс по определению знатоков льва. Самые активные с праздника уйдут с подарками. Начнется праздник в 13:00, а в 14:00 Аслана угостят тортом. Гостей с «львинными» именами и фамилиями пустят бесплатно, но при предъявлении паспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU