Уже несколько дней в Хабаровске ищут пропавшего подростка-железнодорожника

СЕГОДНЯ 04:17 2019-04-07T04:17:53+03:00

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16-летний Глеб Макаров пропал пятого апреля 2019 года в районе железнодорожного техникума в Хабаровске. Высокий подросток просто не вернулся домой вовремя. Сперва пятого числа, затем на следующий день утром, в течение всех суток. Родные забили тревогу. На календаре уже седьмое апреля, а о местонахождении подростка так ничего и неизвестно. На поиски ребенка направились волонтеры поисково-спасательного отряда «Амур-поиск».

Пока никакой достоверной информации о местоположении Глеба нет. Чтобы оперативно разыскать парня, необходима помощь каждого. Если вы видели Глеба Макарова или знаете, где он может находиться, обратитесь в полицию.

Приметы: спортивное телосложение, рост 190 сантиметров, волосы темные, короткая стрижка, глаза карие. Был одет в темно-синюю куртку, светло-серые джинсы, кроссовки, зеленую толстовку, форменную голубую рубашку железнодорожника. При себе имел зеленые рюкзак и мобильный телефон «Meizu».

ИСТОЧНИК KP.RU