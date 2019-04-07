2019-04-07T09:20:36+03:00
Общество

Космический мониторинг показал количество термических аномалий в Хабаровском крае

На большей части региона действует особый противопожарный режим
Элина ОГАНЕСЯН
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Космический мониторинг показал количество термических аномалий в Хабаровском краеКосмический мониторинг показал количество термических аномалий в Хабаровском краеФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Сезон лесных и природных пожаров стартовал в этом году раньше времени. Из-за горящей травы Хабаровск и другие города региона то дела превращается в дымный Сайлент Хилл. Так власти приняли решение ввести особый противопожарный режим на территориях Амурского, Бикинского, Ванинского, Вяземского, Нанайского, Советско-Гаванского, Хабаровского муниципальных районов и районе имени Лазо, а также в Хабаровске.

- По данным космического мониторинга на территории Хабаровского края зарегистрированы 11 термических аномалий, - отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому края. - За нарушение требований пожарной безопасности законодательством Российской Федерации предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа, а также уголовная ответственность. Если подобные нарушения совершены в период особого противопожарного режима, то размер штрафов увеличивается вдвое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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