В Хабаровском крае выясняют, каких кадров не хватает работодателям

СЕГОДНЯ 04:06 2019-04-08T04:06:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хабаровском крае собираются выяснить. Каких именно работников сейчас не хватает работодателям для нормальной работы предприятия. Информацию, полученную в ходе опроса, эксперты собираются использовать для разработки прогноза потребности региона в кадрах. Это поможет целенаправленно обучать нужных специалистов в краевых организациях среднего профессионального образования.

- Исследовательскую работу проводят в регионе при поддержке совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата края. Полученные данные помогут устранить дефицит профессиональных работников на период 2020-2024 годов, - прокомментировали в региональном министерстве инвестиционного развития и предпринимательства.

Опрос среди предпринимателей продлится до 30 апреля. Высказать свое мнение желающие могут в режиме онлайн на сайте прогнозирования кадровых потребностей. Для участия необходимо зарегистрироваться и заполнить анкету. Более подробная информация по телефону (4212) 46-14-67 или по электронной почте prognoz@profobr27.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU