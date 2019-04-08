2019-04-08T04:06:01+03:00
Общество

В Хабаровском крае выясняют, каких кадров не хватает работодателям

Опрос проводят до 30 апреля
Ольга КИВА
Поделиться:
В Хабаровском крае выясняют, каких кадров не хватает работодателямВ Хабаровском крае выясняют, каких кадров не хватает работодателямФото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае собираются выяснить. Каких именно работников сейчас не хватает работодателям для нормальной работы предприятия. Информацию, полученную в ходе опроса, эксперты собираются использовать для разработки прогноза потребности региона в кадрах. Это поможет целенаправленно обучать нужных специалистов в краевых организациях среднего профессионального образования.

- Исследовательскую работу проводят в регионе при поддержке совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата края. Полученные данные помогут устранить дефицит профессиональных работников на период 2020-2024 годов, - прокомментировали в региональном министерстве инвестиционного развития и предпринимательства.

Опрос среди предпринимателей продлится до 30 апреля. Высказать свое мнение желающие могут в режиме онлайн на сайте прогнозирования кадровых потребностей. Для участия необходимо зарегистрироваться и заполнить анкету. Более подробная информация по телефону (4212) 46-14-67 или по электронной почте prognoz@profobr27.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Комплекс по деревообработке заработает в Хабаровском крае раньше времени
Сотрудники исправительной колонии в Хабаровском крае скрыли свои автомобили от государства
Жильцы горящего барака в Хабаровске успели выбраться на улицу
Турнир по дзюдо памяти Василия Ощепкова прошел в Хабаровске
Школьника в Хабаровске покалечили в дорожной аварии
Землетрясение на Камчатке: подземные толчки ощутили жители поселка Усть-Камчатск
Недетские решения придумали юные новаторы в Хабаровском крае
Школьников из поселка в Хабаровском крае приняли в ряды «Юнармии»
В Хабаровском крае снизят ставку по транспортному налогу
Пенсионерка в Хабаровском крае кое-как добилась своего выселения из аварийного дома
Погода в Хабаровске на 8 апреля 2019 года: днем до +9 градусов, без осадков
Пропавшего несколько дней назад подростка-железнодорожника нашли мертвым в пригороде Хабаровска
Космический мониторинг показал количество термических аномалий в Хабаровском крае
Больше 500 человек поучаствовали в массовой зарядке в Хабаровске