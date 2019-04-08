2019-04-08T06:34:32+03:00
Происшествия

Жильцы горящего барака в Хабаровске успели выбраться на улицу

В деревянной двухэтажке горела стена чердачного помещения
Ольга КИВА
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Жильцы горящего барака в Хабаровске успели выбраться на улицуЖильцы горящего барака в Хабаровске успели выбраться на улицуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Сегодня утром, 8 апреля, в краевой столице загорелся еще один барак. Деревянная двухэтажка расположена на проспекте 60-летия Октября, в ней живут люди. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили, что горит чердачное помещение и стена в нем.

- Огнеборцы бросились на борьбу с огненной стихией – подали пожарные стволы, одновременно с этим организовали работу звеньев газодымозащитной службы и обследовали задымленные помещения с целью найти и эвакуировать людей, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В общей сложности огонь порезвился на площади около 100 квадратных метров. Огнеборцы разобрали деревянные конструкции и провели проливку, чтобы избежать повторного возгорания. Никто из людей не пострадал. 10 жильцов самостоятельно вышли на улицу до приезда пожарных расчетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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