2019-04-08T06:32:34+03:00
Общество

Сотрудники исправительной колонии в Хабаровском крае скрыли свои автомобили от государства

Об этом имуществе правоохранители предпочли не упоминать в обязательных справках о доходах и имуществе
Ольга КИВА
Поделиться:
Сотрудники исправительной колонии в Хабаровском крае скрыли свои автомобили от государстваСотрудники исправительной колонии в Хабаровском крае скрыли свои автомобили от государстваФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае в очередной раз нашлись госслужащие, которые фактически утаили от государства информацию о своем имуществе. На этот раз в поле зрения оказались сотрудники исправительной колонии, которые в своих справках о доходах и имуществе не указали имеющиеся у них автомобили и мотоциклы.

- Недочеты выявили во время проверки, которую организовали в рамках надзора за соблюдением законодательства о противодействии коррупции должностными лицами. Выяснилось, что ряд сотрудников колонии-поселения нарушили установленные требования и представили неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе, в том числе своих супругов, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

По итогу руководству управления ФСИН России по Хабаровскому краю направили представление об устранении нарушений закона. Трех должностных лиц колонии привлекли к строгой дисциплинарной ответственности в виде выговора, строгого выговора и предупреждения о неполном служебном соответствии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Комплекс по деревообработке заработает в Хабаровском крае раньше времени
Жильцы горящего барака в Хабаровске успели выбраться на улицу
Турнир по дзюдо памяти Василия Ощепкова прошел в Хабаровске
Школьника в Хабаровске покалечили в дорожной аварии
Землетрясение на Камчатке: подземные толчки ощутили жители поселка Усть-Камчатск
Недетские решения придумали юные новаторы в Хабаровском крае
В Хабаровском крае выясняют, каких кадров не хватает работодателям
Школьников из поселка в Хабаровском крае приняли в ряды «Юнармии»
В Хабаровском крае снизят ставку по транспортному налогу
Пенсионерка в Хабаровском крае кое-как добилась своего выселения из аварийного дома
Погода в Хабаровске на 8 апреля 2019 года: днем до +9 градусов, без осадков
Пропавшего несколько дней назад подростка-железнодорожника нашли мертвым в пригороде Хабаровска
Космический мониторинг показал количество термических аномалий в Хабаровском крае
Больше 500 человек поучаствовали в массовой зарядке в Хабаровске