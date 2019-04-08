Сотрудники исправительной колонии в Хабаровском крае скрыли свои автомобили от государства

СЕГОДНЯ 06:28 2019-04-08T06:32:34+03:00

Об этом имуществе правоохранители предпочли не упоминать в обязательных справках о доходах и имуществе

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В Хабаровском крае в очередной раз нашлись госслужащие, которые фактически утаили от государства информацию о своем имуществе. На этот раз в поле зрения оказались сотрудники исправительной колонии, которые в своих справках о доходах и имуществе не указали имеющиеся у них автомобили и мотоциклы.

- Недочеты выявили во время проверки, которую организовали в рамках надзора за соблюдением законодательства о противодействии коррупции должностными лицами. Выяснилось, что ряд сотрудников колонии-поселения нарушили установленные требования и представили неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе, в том числе своих супругов, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

По итогу руководству управления ФСИН России по Хабаровскому краю направили представление об устранении нарушений закона. Трех должностных лиц колонии привлекли к строгой дисциплинарной ответственности в виде выговора, строгого выговора и предупреждения о неполном служебном соответствии.

ИСТОЧНИК KP.RU