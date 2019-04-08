2019-04-08T06:54:56+03:00
Общество

Комплекс по деревообработке заработает в Хабаровском крае раньше времени

Инвестиционный проект в Советской Гавани реализовали досрочно
Ольга КИВА
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Комплекс по деревообработке заработает в Хабаровском крае раньше времениКомплекс по деревообработке заработает в Хабаровском крае раньше времениФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском крае досрочно реализовали проект по созданию деревообрабатывающего комплекса. Новое предприятие разместилось в Советской Гавани и обошлось инвестору в 110 миллионов рублей.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, для организации закупили новое оборудование, необходимое для глубокой переработки сухих хвойных пород. На предприятии, где трудоустроены 83 человека, уже приступили к выпуску профильных пиломатериалов. В планах руководства компании наладить производство топливных гранул.

Отметим, что Советско-Гаванский район включили в территорию свободного порта в июле прошлого года. Сегодня статус резидентов ТОСЭР есть у трех компаний. Направления работы в областях транспорта и логистики, рыбной промышленности, сельского хозяйства, воспроизводства водно-биологических ресурсов, производства строительных материалов, переработки упорных золотосодержащих концентратов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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