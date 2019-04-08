2019-04-08T12:30:58+03:00
Общество

Тысячи людей в Хабаровском крае уже рассчитывают на социальные транспортные карты

Больше всего заветный пластик хотят получить жители Хабаровска и Хабаровского района
Ольга КИВА
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Тысячи людей в Хабаровском крае уже рассчитывают на социальные транспортные картыТысячи людей в Хабаровском крае уже рассчитывают на социальные транспортные картыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Хабаровском крае продолжают принимать документы на оформление социальных транспортных карт. На сегодняшний день порядка шести тысяч человек уже подали заявления на получение заветного пластика. Большая часть обратившихся – это жители краевой столицы и Хабаровского района.

- Карты собираются выдавать уже с 1 мая, а расплатиться ими можно будет уже с 1 июня. Они подойдут для оплаты проезда в городском и пригородном автомобильном, водном и железнодорожном транспорте. Все поездки будет учитывать оператор в режиме онлайн. Владельцы пластика смогут самостоятельно пополнять баланс карты, - прокомментировали в пресс-службе правительства края.

Напомним, в Хабаровском крае воспользоваться социальной транспортной картой могут 368 тысяч человек. Это люди пожилого возраста и региональные льготники. Эти граждане сегодня ежемесячно получают выплаты, предназначенные на проезд в общественном транспорте. Чтобы получить пластик, нужно подать заявление в центр социальной поддержки населения по месту жительства или в МФЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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