2019-04-08T11:54:21+03:00
Происшествия

Зарезанную сахалинку нашли в ее же квартире после разборок с сожителем

Женщину 10 раз ударили ножом
Ольга КИВА
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Зарезанную сахалинку нашли в ее же квартире после разборок с сожителемЗарезанную сахалинку нашли в ее же квартире после разборок с сожителемФото: Алексей БУЛАТОВ
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На Сахалине следователи разбираются в обстоятельствах гибели 49-летней владелицы квартиры. Женщина особо не отличалась примерным поведением – вела аморальный образ жизни, любила выпить и поскандалить. Один из таких конфликтов закончился для нее поножовщиной.

- По версии следствия, к убийству причастен сожитель потерпевшей – 39-летний житель планировочного района. Фигурант напал на женщину с ножом во время конфликта, разгоревшегося в разгар хмельного застолья. В общей сложности на теле погибшей насчитали 10 колото-резанных ран, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Сахалинскому краю.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». На время расследования подозреваемый будет находиться под стражей. Пока следователи занимаются сбором доказательств. Разбирательства продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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