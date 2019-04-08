Зарезанную сахалинку нашли в ее же квартире после разборок с сожителем
На Сахалине следователи разбираются в обстоятельствах гибели 49-летней владелицы квартиры. Женщина особо не отличалась примерным поведением – вела аморальный образ жизни, любила выпить и поскандалить. Один из таких конфликтов закончился для нее поножовщиной.
- По версии следствия, к убийству причастен сожитель потерпевшей – 39-летний житель планировочного района. Фигурант напал на женщину с ножом во время конфликта, разгоревшегося в разгар хмельного застолья. В общей сложности на теле погибшей насчитали 10 колото-резанных ран, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Сахалинскому краю.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». На время расследования подозреваемый будет находиться под стражей. Пока следователи занимаются сбором доказательств. Разбирательства продолжаются.
ИСТОЧНИК KP.RU